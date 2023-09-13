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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء أعمال تنفيذ الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي بمساكن الجلاء بالشرقية

صدى البلد

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أمر بتطوير عواصم المحافظات من خلال إنشاء مجمعات سكنية جديدة للمواطنين وتطوير المناطق غير المخططة بالتوزاي مع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في الريف المصري لضمان حياة كريمة للشعب المصري بكافة فئاته . 
جاء ذلك خلال تكليف المحافظ، لمدير عام التنمية الحضارية المهندسة نهاد البلتاجي بمتابعة الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات وهي مشروع مساكن الجلاء موجها بمتابعة الأعمال للانتهاء من توصيل كافة المرافق لمشروع مساكن الجلاء لدخولهم الخدمة وتسليم الوحدات للمواطنين .
وأضاف المحافظ أن ما تشهده المحافظة من مشروع تطوير المناطق غير المخططة ومشروع تطوير عواصم المحافظات هو بحق إنجاز كبير للدولة المصرية في ظل بناء الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة وقطار التنمية الذي تشهده مصر في كافة القطاعات .
وثمن المحافظ دور صندوق التنمية الحضارية على تمويله المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات بالدقهلية ( مساكن الجلاء - أرض حي شرق ) بالإضافة إلى تطوير المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة .
من جانبها قالت مدير عام التنمية الحضارية إنه بالنسبة لأعمال مرافق مساكن الجلاء فقد تم الانتهاء من أعمال مياه الشرب وكذا أعمال الشبكات الأرضية للغاز الطبيعي وجار عمل التركيبات الخارجية للعمارات وحاليا جار ربط أعمال الصرف الصحي على محطة الجلاء القائمة .
يذكر أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مشروع عواصم المحافظات يتم تمويلها من صندوق التنمية الحضارية وتشمل مشروع إنشاء عمارات علي أرض حي شرق المنصورة حيث يتم إنشاء 11 برجا سكنيا بعدد 658 وحدة سكنية و88 شقة إداري و22 محلا تجاريا، ومشروع إنشاء وحدات سكنية بأرض مساكن الجلاء حيث يتم إنشاء 7 أبراج سكنية بـ 704 وحدات سكنية و58 محلا تجاريا وحضانة ووحدة صحية .

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