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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان توجه الطلاب المرشحين لها بمتابعة الموقع الرسمي للتسجيل بالكشف الطبي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

أعلنت جامعة حلوان عن بداية تسجيل الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة لإجراء الكشف الطبي من خلال الدخول على  الموقع الإلكتروني:
http://mede.helwan.edu.eg/

ويقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة، و لن يسمح بقبول طالب في غير موعده المحدد، وفي حاله تخلف الطالب عن الموعد يقوم بحجز موعد جديد من خلال الموقع.

ويقوم الطالب بسداد مصروفات الكشف الطبي عن طريق الكود الخاص به من موقع الكشف الطبي، وعلى الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي مطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي. 

وتنوه الجامعة على أنه يجب على الطلاب تحري الدقة وعدم تسجيل أي معلومات الا عن طريق الموقع الإلكتروني وكذلك دفع المصروفات عن طريق موقع الكشف الطبي.

وتحذر الجامعة الطلاب من إعطاء أي بيانات تخصهم لأي شخص مهما كان أو بأي طريقة أخرى ، لأن الطريقة الوحيدة للتسجيل والدفع عن طريق موقع الكشف الطبي.

 

الطلاب المرشحين استمارة الكشف الطبي Jobs Education الكشف الطبي الموقع الإلكتروني

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