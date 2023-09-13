إقالة سانتوس من تدريب منتخب بولندا.. تفاصيل

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم اليوم الأربعاء انفصاله عن المدرب فرناندو سانتوس بعد الخسارة 2-صفر أمام ألبانيا والتي عقدت من حسابات تأهل بولندا لبطولة أوروبا 2024.



وتولى سانتوس، الذي قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016، المسؤولية في يناير الماضي ليخلف تشيسواف ميخنيفيتش الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من كأس العالم قطر 2022 إثر الخسارة أمام فرنسا في دور الستة عشر.



وبعد الخسارة في تيرانا يوم الأحد، قال سانتوس إنه لا يفكر في الاستقالة.



وقال سيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي في بيان: "اختيار مدرب جديد أولوية لمجلس إدارة الاتحاد البولندي لكرة القدم، لذا سنعلن قريبا موعد تقديم المدرب الجديد".



وتحتل بولندا المركز الرابع في المجموعة الخامسة بست نقاط من خمس مباريات.



وتحل بولندا ضيفة على جزر الفارو في أكتوبر قبل استضافة مولدوفا.