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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لو هتقدم في كلية.. كيفية استخراج قيد عائلي 2023

استخراج قيد عائلي
استخراج قيد عائلي

يقدم موقع صدى البلد، كيفية استخراج قيد عائلي بطريقة إلكترونية للتقديم بالكليات المختلفة، والتي أتاحتها وزارة الداخلية بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو من خلال السجلات المدنية.

استخراج قيد عائلي 2023


 من  أقرب سجل مدني تابع لمكان سكن المواطنين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي 

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة 

 

  1.  وثيقة الزواج الخاصة بزوجته أو زوجاته وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم
  2.  توافر شهادة ميلاد للأبناء 
  3.   صور شهادة الوفاة للمتوفين من هذه الأسرة
  4. صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب الخدمة
  5.  شراء نموذج 40
  6. صورة من بطاقة الرقم القومي 

خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين


ويمكن للراغبين في الحصول على قيد عائلي أونلاين القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل ما يلي:-

  1. - تبدأ أولى خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية
  2. - فى هذه الخطوة يتم الضغط على تسجيل الدخول، و كلمة المرور.
  3. - أما الخطوة الثالثة تشمل  اختيار خدمات السجل المدني، ومن خلالها إصدار قيد عائلي مميكن
  4. - فى هذه الخطوة سوف يطلب منك تحديد علاقة المتقدم بصاحب الطلب «بنفسه أو من الأقارب حتى الدرجة الثالثة».
  5. - كما تشمل الخطوات أيضا إدخال البيانات المطلوبة، الاسم الرباعي، واسم الأم، و الرقم القومي.
  6. - ثم تختار الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة.
  7. - وفي هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب فى استخراج قيد عائلي بتحديد نظام الدفع إذا كان عن طريق بطاقة الائتمان أو شركات التحصيل، أو الدفع عند الاستلام.
  8. - وتشمل الخطوة الأخيرة تحديد مكان استلام القيد العائلي.

سعر استخراج القيد العائلي أولاين

  1. سعر استخراج القيد العائلي هو 64 جنيها، في حالة طلبه  إلكترونيا ويضاف عليه 12 جنيها خدمة توصيل للمنزل
  2.  بالإضافة إلى 2-4 جنيهات خدمة التحصيل الإلكتروني، ليصبح المبلغ بالكامل 78.4 جنيه
  3.  عند استخراجه من السجل المدني تبلغ قيمة الرسوم 30 جنيها فقط

استخراج قيد عائلي بالإنترنت

شروط استخراج القيد العائلي من خلال الإنترنت، ان يكون تم استخراجه بشكل مميكن اول مرة،  و يتم استخراج القيد العائلي المميكن ثانى مرة بالانترنت.

1. يجب أن يكون تم استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

2. يجب أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

3. يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية (أب – أم – أخ – أخت) 

4. يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة (زوج – زوجة – أبناء).

5. أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

6. في حالة وجود حالة طلاق، يجب كتابة بيانات الطلاق كاملة.

7. في حالة وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

8. في حالة وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.

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