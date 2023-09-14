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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. القواعد الصحيحة للتسجيل

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 . 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلميرابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

بعد الدخول على رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، لابد أن يراعي الطالب قواعد كتابة الرغبات حتى لا تكون مستنفدة، وهو ما أوضحته وزارة التعليم العالي، بالنسبة لطلاب المدارس الفنية نظام 3 أو 5 سنوات عليهم كتابة الرغبات في الكليات والمعاهد الأقرب لإدارتهم التعليمية لأنها أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

ولطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية + سنتان، عليهم كتابة رغبات الدبلومات الفنية بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان وكما وردت بالأسطوانة المدمجة الواردة من الكنترولات المختلفة، وبعد الاختيار من كليات ومعاهد المنطقة أ، يختار الطالب من المنطقة ب، ثم يختار من المنطقة ج.

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