أستاذ علوم سياسية : الصراع بين الدول الكبرى يزيد الضغوط على البلدان الناشئة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية أن ظاهرة التنافس بين القوى الكبرى، ظاهرة في قمة الخطورة، وتؤثر بشكل سلبي على معظم دول العالم.

وقال محمد كمال، خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أن صراع القوى الكبرى مثل الصين وأمريكا كـ قوى كبرى يزيد الضغوط على الكثير من الدول الناشئة.

الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام

وأكد أستاذ العلوم السياسية الأيام الماضية شهدت توقيع اتفاق كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام ، وهذا بهدف سعي أمريكا لكسب حلفاء جدد لمواجهة الصين مستقبلاً.

وتابع الدكتور محمد كمال:النظام العالمي في حاجة إلى نقاش عودة الجغرافية السياسية ، فخلال الفترة الماضية كنا نتحدث عن العولمة، ولكن الفترة الأخيرة بدأت العالم ينغلق، فالحرب الأوكرانية بالأساس تتعلق بالجغرافية.