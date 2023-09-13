القرش: زراعة النباتات الطبية من المجالات الواعدة بالنسبة للدولة المصرية

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن زراعة النباتات الطبية من المجالات الواعدة فى الزراعة بالنسبة للدولة المصرية.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن الدولة المصرية لها تمتلك مزايا نسبية فى زراعة النباتات الطبية، وتوجد العديد من القرى المصرية رائدة فى هذا المجال.

تعظيم الصادرات

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الحكومة تدعم زراعة النباتات الطبية لتعظيم الصادرات منها، معتمدة على البحث العلمى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن زراعة النباتات الطبية موضوع متكامل، يحتاج إلى دراسات الجدوى واعداد خطة واضحة لزيادة المساحات المنزرعة وكذا تسويقها.

