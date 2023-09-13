الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: الأشجار النادرة آثار لا يمكن قطعها

نفى الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان شائعات قطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك.



وأضاف محمد رجائى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، أن وزارة الزراعة، تنظر للحدائق التراثية وما بها من أشجار على أنها "آثار" ذات قيمة كبيرة للغاية.

الأشجار بحديقة الأسماك

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن الحدائق تحظى بمتابعة يومية من وزير الزراعة، مؤكدا أن الأشجار بحديقة الأسماك وحديقة الحيوان تحتاج إلى الصيانة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ان ما يحدث فى الوقت الحالى هو صيانة للأشجار لأن لها ارتفاعات محددة لا يمكن تجاوزها، معقبا:" تجاوز الأشجار ارتفاعات محددة يمكن أن يتسبب فى سقوطها حال هبوب أعاصير.