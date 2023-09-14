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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات التأمين تسدد 15.8 مليار جنيه تعويضات 6 أشهر

ارتفاع التعويضات
ارتفاع التعويضات التأمينية-صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع كبير في قيمة التعويضات التأمينية خلال الفترة من يناير حتي يونيو الماضي بنسبة 22.8 % على أساس سنوي.


كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال ال 6 أشهر الأولي من 2023  بلغت 15.8 مليار جنيه مقابل 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 22.8%.

 

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول إداء القطاع المالى غير المصرفى خلال الفترة من يناير حتي يونيو  2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 6 مليار جنيه خلال ال 6 أشهر الأولي من 2023 مقابل 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع 23.9 %.

 

واضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال شهدت نمو خلال الفترة من يناير حتي يونيو الماضي لتسجل سجلت 9.8 مليار جنيه ،مقابل 4.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 97.8 %

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وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 23.1% لتسجل 14.2  مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتي يونيو  2023، مقارنة 11.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفاع تعويضات عملاء التأمين التكافلي

وأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 1.6 مليار  جنيه خلال الفترة من يناير حتي يونيو  2023، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من2022، بزيادة قدرها 20.3 %.

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