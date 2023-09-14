سوريا .. إسرائيل تشن ضربات جوية على محافظة حماة

أعلنت وزارة الدفاع السورية، في بيان عاجل لها منذ قليل، أن عددًا من مواقعها تعرض لقصف جوي إسرائيلي في ريف حماة بعد ساعات من قصف مماثل لمواقع تابعة لها في طرطوس.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها: "حوالي الساعة 22:40 من مساء امس نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط حماة , وأدى العدوان إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وشنت إسرائيل مئات الضربات على أهداف في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها تجنبت في الغالب قصف المحافظات الساحلية حيث تتركز الأصول العسكرية الروسية الرئيسية.

وكانت الضربات قريبة من القاعدة الوحيدة للبحرية الروسية على البحر المتوسط ​​في ميناء طرطوس حيث ترسو سفن حربية روسية، بينما تقع قاعدة حميميم الجوية الرئيسية لموسكو أيضا في محافظة اللاذقية القريبة.