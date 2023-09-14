استشارى تغيرات مناخية يكشف سبب زيادة حدة إعصار ليبيا

قال الدكتور السيد صبرى استشارى التغيرات المناخية، إن درجات حرارة الأرض ارتفعت بسبب الانبعاثات، وأدت إلى ارتفاع درجة حرارة سطح مياه البحار والمحيطات.



وأضاف السيد صبري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى"، لا يوجد اتزان حرارى فى الغلاف الجوى، وبالتالى تحدث الظواهر المناخية المتطرفة، على رأسها الموجات شديدة الحرارة، أو شديدة البرودة.

الفيضانات والسيول

وأوضح استشارى التغيرات المناخية، أن اليونان شهدت عاصفة قوية، ومن ثم اتجهت لليبيا الشقيقة مسببة الفيضانات والسيول، التى خلفت وراءها عددا كبير من الضحايا.

وتابع استشارى التغيرات المناخية، أن عند وصول العاصفة دانيال إلى ليبيا صاحبها تيار بارد من البحر المتوسط أدى إلى زيادة حدتها.