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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باتشيكو : أتمنى ضم محمد صلاح ودي بروين لبيراميدز ولا بديل عن المنافسة

صدى البلد

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز أنه لا بديل عن المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل، كاشفًا أن إدارة النادي تعاقدت مع اللاعبين الذين يحتاجهم فنيًا.

ويستعد بيراميدز لحصد أول بطولة له في تاريخه بعد أن أبرم العديد من الصفقات هذا الصيف وعلى رأسهم فيستون ماييلي، سيف فاروق جعفر، يوسف أسامة نبيه، محمد رضا بوبو، محمود مرعي، ومهند لاشين.

ويشارك بيراميدز لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد أن احتل وصافة الدوري.

وقال باتشيكو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا بديل عن المنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل.

وأضاف: "أول مرة منذ قدومي إلى مصر يتم تلبية طلباتي الفنية، قولت أريد هذا اللاعب فكان التنفيذ على الفور وهذا يحدث معي لأول مرة".

وأكمل: "إذا سألتني عن الصفقات سأقول لك أنني أتمنى ضم أفضل اللاعبين في العالم، أريد أن يكون معنا محمد صلاح ودي بروين ولكن الإدارة قامت بتلبية كل طلباتي وتعاقدنا مع اللاعبين الذين نحتاجهم".

وبسؤاله عن قرعة الدوري ومواجهة الزمالك في الجولة الأولى، رد مدرب بيراميدز، قائلًا :"القرعة جاءت مثلما كنت أتمنى، أحب أن أواجه الفرق الكبيرة وأعتقد أن دوافع اللاعبين كبيرة لخوض مثل هذه المباريات.

يذكر أن باتشيكو كان مديرا فنيا للزمالك وحقق مع الفريق الأبيض الفوز في العديد من المباريات الصعبة في مختلف البطولات. 

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