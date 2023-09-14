عبدالجليل : كهربا سيقود تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن تصريحات عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة لن تؤثر في النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر حاليا يعتبر هو الأقوى بين الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية، والقوام الأساسي ثابت منذ الموسم الماضي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تشكيل الأهلي ثابت ومعروف بوجود الشناوي وعبدالمنعم ومعلول وياسر أو ربيعة مع محمد هاني في الدفاع، بالإضافة لوجود مروان وديانج، وامام عاشور في الوسط، وتاو وحسين الشحات مع كهربا، مع إمكانية الدفع بـ رضا سليم وموديست خلال الشوط الثاني".

وأضاف: "هناك حلول كثيرة أمام كولر، ولكن موديست لن يلعب أساسيا وحتى لو غاب بسبب عدم قيده، فإن الأمر محسوم بالاعتماد على كهربا وحسين وتاو في خط الهجوم، بخلاف وجود لاعبين آخرين مثل طاهر وكريستو وعبدالقادر".

وواصل: "الأهلي سيفوز على اتحاد العاصمة بهدفين نظيفين أو 3-1، والزمالك يفوز على بطل جيبوتي بهدفين".