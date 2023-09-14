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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بليغ أبوعايد : صلاح محسن سيكون نجم هجوم الأهلي الموسم المقبل

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن أنتوني موديست مهاجم الأهلي لن يكون هو نجم خط الهجوم في الموسم الجديد، بل سيكون هو صلاح محسن.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "السوبر الإفريقي ليس محسوم لأي فريق، ونتمنى الفوز بالبطولة لصالح الأهلي بكل تأكيد".

وأضاف: "انتخابات الزمالك حاليا بلا ضجيج وبعيدا عن السوشيال ميديا السوداء، ويسود حالة من الاحترام داخل النادي، الأمر أصبح بمن يمتلك القدرة على إفادة الزمالك في المرحلة المقبلة".

وأكمل: "كل العناصر الموجودة في الانتخابات قادرة على خدمة نادي الزمالك، والاختيار لعضو الجمعية العمومية".

وأتم: "الزمالك يفوز على ارتا سولار بهدفين، والأهلي سيفوز بهدف على اتحاد العاصمة".

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