عضو لجنة الحكام السابق : أخشى من موسم كارثي للتحكيم المصري

أكد توفيق السيد عضو لجنة الحكام السابق، أنه تعرض لهجوم ممنهج منذ اليوم الأول لعمله في اللجنة، مشيرا إلى أن فيتور بيريرا رئيس اللجنة الحالي ابلغه في وقت سابق بأن 24 حكمًا فقط هم من سيديروا لقاءات الدوري الممتاز.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "اعترضت على قرار بيريرا، وأبلغته أنه من الصعب تطبيق ذلك، وكان بالفعل لدينا تصنيف ولكن غير معلن، وطالبته بعدم الاعلان عن التصنيف حتى لا يحدث ثورة بين الحكام".

وأضاف: "هناك حكام لديهم تاريخ في الدوري الممتاز، وتم استبعاد بعض الأسماء، في النهاية اختار 37 حكم للعب في المنافسات الموسم المقبل، بينما كنت ادفع بـ41 حكم في النسخة السابقة من الدوري، وهناك عدد كبير من الحكام لن يديروا أي مباريات سوى بطولات المناطق".

وأكمل: "مع احترامي وتقديري لـ بيريرا، لكنه لم يفيد الحكام فنيًا ولم يقم بإعطائهم اي محاضرات فنية، واكتفى ببعض الأمور بعيدة عن المستوى التحكيمي التي تخص (الشرابات والتوس)، حزين لما يحدث حاليا، وبيريرا لا يريد الجلوس مع أي حكم، ويقوم بطرد اي شخص يريد الحديث معه، وهذا أمر غير مقبول، كما أبلغني الخبير البرتغالي أن محمود عاشور لن يدير اي مباراة، وسيتم الاكتفاء بوجوده على الفار، ولكن عارضت ذلك وطالبته بوجوده في المباريات".

وتابع: "بيريرا عنده 67 سنة وبعيد عن الحكام عكس كلاتنبرج الذي كان سنه قريب من الحكام، وهو لم يعطي الحكام أي مادة علمية مطلقا ولم يتحدث معهم حول أي شئ لتطوير مستواهم، والكرة المصرية لن تستفيد من بيريرا ولا يصلح لإدارة لجنة الحكام، ولم نستطع تقييمه في البداية وبمجرد ما قام بعقد محاضرة كان محط سخرية من الجميع، وذهب للمحافظات من أجل شرح سيرته الذاتية فقط للحكام، وهو بعيد عن الحكام تماما، وهو ليس محاضر ولا يعرف شئ، ويحصل على حوالي 20 الف دولار بخلاف المزايا الآخرى".

وأكد: "فيتور بيريرا يتعامل بشكل سيئ، وكلف الدولة مليون و 200 الف جنيه شهريا، ويتطاول على مسئولى لجنة الحكام ولا يستطيع تحمل الأعباء، ظل 4 اشهر يتابع ويراقب وعندما تحدث وبدأ يعمل ظهر بشكل سيئ، وقام بتهميش دوري لذلك قدمت استقالتي، ورفضت مواجهة الحكام بعد موضوع التصنيف وأبلغت بذلك محمد فاروق، هناك أسماء تلعب في الدوري منذ عشر سنوات وفوجئت باستبعادهم بدون أي معايير".

وزاد: "بيريرا جاء بلائحة لجنة الحكام من الفيفا، منها منع أي خبير تحكيمي يعمل في القنوات التليفزيونية من التواجد في اللجنة حاليا أو مستقبل، وأن مدة رئيس لجنة الحكام تكون مع مدة اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات، وهو ما يمنع الجبلاية من إقالته إلا لأسباب سلوكية، واللائحة لم يتم اعتمادها من جانب اتحاد الكرة ولا أعرف لماذا يقوم بيريرا بتوزيعها على الحكام والاعلام ويريد فرضها بالأمر الواقع، وهو لا يحترم اتحاد كرة القدم ويجب رحيله فورا".

وأتم: "التحضير على مستوى التحكيم المصري للموسم الجديد "كارثي"، ولست متفائل، ولابد من إقالة بيريرا من أجل مصلحة التحكيم المصري، هذا الرجل بعيد كل البعد عن التحكيم المصري، وما حدث خلال الساعات الماضية من جانب الحكام سيتكرر مرة آخرى خلال الفترة المقبلة".