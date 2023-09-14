أحمد حسن : واثق في قدرة الأهلي على التتويج بكأس السوبر الإفريقي

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي قادر على تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي على حساب اتحاد العاصمة الجزائري، مشيرًا إلى أنه يثق في قدرات لاعبي الفريق الأحمر على تحقيق اللقب في بداية الموسم الجاري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الأهلي لديه لاعبين مميزين والصفقات الجديدة سيكون لها تاثير، بالإضافة لوجود دعم جماهيري كبير في السعودية، والفريق الأحمر متميز في مباريات البطولات".

وأضاف: "الأهلي يستطيع حسم البطولات حتى لو لم يكن في أفضل حالاته الفنية، ومن الوارد عدم البدء بـ موديست بشكل أساسي وقد يشارك على حسب سير اللقاء، والمفاجأة ستكون في مشاركته أساسيًا، ولو لعب وكان سببا في التتويج باللقب ستفرق معه تلك البداية كثيرا خصوصا من الناحية الجماهيرية، وسيحظى بدعم كبير".