تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مواجهة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الافريقي لن تكون سهلة مطلقا، كما أن المنافس يسعى للظهور بشكل طيب، ومدربهم عبدالحق بن شيخة لديه طموحات كبير وأطلق عدة تصريحات مؤخرا برغبته في الفوز.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "التشكيل المتوقع للأهلي سيضم كلا من محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، وهناك مفاضلة بين بيرسي تاو والشحات ورضا سليم للعب على الجناحين، وكهربا يقود الهجوم".

وأضاف: "كولر حرص على عقد اجتماعات مع اللاعبين خصوصا امام عاشور، وكذلك اجتمع مع الفرنسي موديست على هامش التدريبات الجماعية".