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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير مواقع حصينة|القوات الروسية تشن هجوما كاسحا على الجيش الأوكراني في دونيستك

القوات الروسية
القوات الروسية

قال المتحدث باسم مجموعة القتال الجنوبية الروسية جورجي ميناشفيلي، اليوم الخميس، إن مجموعة القتال الجنوبية الروسية دمرت موقع قيادة أوكراني ومركزًا للتحكم في الطائرات بدون طيار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف ميناشفيلي في بيان له: "قصفت مدفعية المجموعة القتالية الجنوبية موقع انتشار مؤقت للواء الميكانيكي 110 التابع للجيش الأوكراني، ومركزًا للتحكم في الطائرات بدون طيار ومركز قيادة في كراسنوجوروفكا وأفدييفكا، بالإضافة تدمير 3 سيارات مع مجموعات تخريبية واستطلاعية وموقع لقاذفة قنابل يدوية في مستوطنتي فيرخنيكامينسكوي".

وبحسب ميناشفيلي، فإن الطيران التكتيكي للمجموعة القتالية قام بشن غارات جوية على مناطق نشر الأسلحة والمركبات القتالية التابعة للواء الهجوم الثالث ولواء الدفاع الإقليمي الأوكراني رقم 118 بالقرب من ستوبوتشكا. 

وأضاف أن "الطائرات الهجومية التابعة للمجموعة القتالية شنت غارات جوية على القوة البشرية للعدو في فيسيلوي وسبورنوي وبيلوجوروفكا وكليششيفكا وبوجدانوفكا وكورديوموفكا وكراسنوجوروفكا ومايورسك".

المتحدث باسم مجموعة القتال الجنوبية الروسية، إلى أن القوات الأوكرانية فقدت نظام M119 أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر Msta-B في ديليفكا، ومستودع ذخيرة ومخبأ في سبورنوي، و9 قذائف هاون في كراسنوجوروفكا، ونوفغورودسكوي، وفيرخميكامينسكوي، وبيسيتسكوي، وجورجوييفكا، وبرديتشي. 

وأضاف: "كما أصابت أطقم قاذفات اللهب الثقيلة الروسية سولنتسيبيوك "الشمس الحارقة" القوة البشرية في كليششيفكا".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت في منطقة زابوروجيا أكثر من 205 جنود معاديين ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين. كما أصيبت هناك أيضًا مدافع هاوتزر M777 وM119 أمريكية الصنع وأربعة مدافع من طراز D-30 ومدفع من طراز D-20 ومدفع هاوتزر Msta-B.

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