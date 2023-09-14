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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال «سيدتى أنا» يستأنفون العرض على المسرح القومى بالعتبة 22 سبتمبر

صدى البلد

يستأنف أبطال مسرحية “سيدتى  أنا” العرض على المسرح القومى بالعتبة ابتداءً من يوم الجمعة 22 سبتمبر الجارى، في تمام الثامنة والنصف مساءً.

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان أيمن الشيوي، وهو العرض الحادي عشر ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد و مسرح جديد" بالمسرح القومى.

وقال محسن رزق، مخرج عرض "سيدتي أنا"، إن المسرحية عن رائعة برنارد شو "بجماليون"، وتدور أحداثه حول بائعة الورد ليزا التي تريد أن تكون من الطبقة الأرستقراطية وتذهب للبروفيسور آدم وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.

العرض المسرحي "سيدتي أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، ونضال الشافعي، وفريد النقراشي، ومحمد دسوقي، وأمينة سالم"، وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور الدكتور حمدي عطية، أزياء الدكتورة مروة عودة، أشعار  عادل سلامة، موسيقى تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.

نضال الشافعى يتحدث عن “سيدتى أنا”

قال الفنان نضال الشافعي، إن رهبة الوقوف على خشبة المسرح لها إحساس خاص، ويتكرر هذا الإحساس معه في كل مرة يقف فيها على المسرح حتى وإن كان يعرض عرضاً كل ليلة.

وأضاف نضال الشافعي، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن كل مرة يقف على المسرح ليقدم عملا أمام الجمهور لها ألف حساب بالنسبة له، مشيراً إلى أن من وجهة نظره الخاصة أن المسرح هو الحقيقة الكاملة لمواجهة الجمهور.

وأوضح أنه بعد مشاركته في مسرحية الملك كلير مع الفنان يحيى الفخراني، شعر بالقناعة التامة بأنه لن يقدم عملا مسرحيا بعد ذلك العمل العظيم، ولكن عندما عرضت عليه المشاركة في مسرحية "سيدتي أنا" لم يستطع رفضها لأنها تمتلك كل مقومات المسرح الجميل وقبل المشاركة.

 

الفنان أيمن الشيوي الفنان نضال الشافعي نضال الشافعي أحدث أعمال داليا البحيرى

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