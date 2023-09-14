خرطوش .. إصابة نجلي عمومة وعامل زراعي في مشاجرة بسوهاج

أصيب نجلي عمومة وعامل زراعي برش خرطوش وجروح متفرقة بالجسم، في مشاجرة نشبت بين أربعة أشخاص؛ إثر خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم بقرية الزواتنه القبلية دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بناحية الزواتنه القبلية، دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من: "طرف أول المدعو أيمن ا م ف 29 عاما، سائق توك توك مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيمن واليد اليمنى، ونجل عمومته سامح م ا ف ا 39 عاما، عامل مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن والساعد والعضد الأيسر، وطرف ثانٍ كل من المدعو محمد ص ك ع 40 عامًا، عامل زراعي، مصاب بجرح بفروة الرأس، ونجل عمومته محمد ع ع 20 عاما، عامل بأجر، الطرفان مقيمان بذات الناحية".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، كما تم التحفظ على طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش.

وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار خرطوش من السلاح الذي تم ضبطه؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.