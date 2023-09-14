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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال تفقده مشروعات الرصف.. محافظ الغربية: نسعى لإحداث نقلة حضارية بكفر الزيات وبسيون|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تسعى بكل جهد لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية صباح اليوم لتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وبسيون.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ بكفر الزيات مقترح تطوير شارع الجيش، كما تابع تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكل مراكز ومدن المحافظة.

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وتفقد رحمي في بسيون تطوير ورفع كفاءة منطقة الساحه امتداد شارع 23 كما تابع محافظ الغربية اعمال التطوير في حديقه بسيون العامة التي شملت غرس شجيرات الزينة، وعمل مساحات خضراء، وبرجولات، ومقاعد كاستراحات للمواطنين، وممرات بالإنترلوك، إضافة لتركيب البلدورات وطلائها مع عمل الأرصفة وتركيب الإنترلوك.
واختتمت الجولة بتفقد محافظ الغربية عددًا من المناطق المقترح تطويرها دخل مدينة بسيون.

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جاء ذلك بحضور عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان.

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