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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة سائق وطفلته في حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي ببني سويف

صدى البلد

أصيب سائق وطفلته فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل أعلى نفق مدينة بنى سويف على الطريق الصحراوى الشرقى نقلتهما سياراة الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى نفق مدينة بنى سويف على الطريق الصحراوى الشرقى.

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ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

 

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من  احمد محمد علي 41 سنة سائق ومصاب اشتباه كسر في العمود الفقري وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ونجلته رحمة 12 سنة مصابة ،جرح قطعي بالفخد و كسر في القدم اليمنى جروح وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمان محافظة القاهرة ، ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.

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