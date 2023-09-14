وصول كميات كبيرة من تقاوي القمح للإدارة الزراعية بالقنطرة شرق

أعلنت مديرية زراعة الإسماعيلية أنه استعدادا للموسم الشتوي القادم، وصلت كميات كبيرة من تقاوي القمح المدعمة والمعتمدة والمنتجة من وزارة الزراعة إلي مقر الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، تميهدا لتوزيعها علي المزارعيين وهي الدفعة الاولي من صنف مصر ٣ وهو الصنف المقاوم للإصداء ويتحمل الجفاف والملوحة.

صرح بذلك المهندس أحمد سليمان البعلي مدير عام الإرشاد الزراعي بالإسماعيلية، مشيرا إلي قيام لجنة من قسم الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات لتوعية المزارعين بطرق تجهيز الأراضي لإستقبال التقاوي، وإتباع الممارسات الزراعية السليمة للحصول على أعلى إنتاجية زراعية لهذا الموسم الشتوي، والتسهيل على المزارعين لتحفيزهم وتشجيعهم للتوسع في التنمية الزراعية المستدامة

ولفت إلي أن أول دفعة تقاوي تقدر ب ١٢٠٠ شكارة، وإنه سوف تتوالي وصول دفعات أخري من الأصناف المعتمدة حسب الخريطة الصنفية للمنطقة.



وسوف يتم تكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين بمختلف قري المركز لحث المزارعين على زيادة المساحات لزيادة الإنتاجية من محصول القمح الإستراتيجي، مشيرا إلي إختيار الحقول الإرشادية.

كما تم توفير تقاوى المحاصيل الشتوية بالاسعار المدعمة منها القمح وزن العبوة 30 كيلو و ‏الفول البلدي وزن العبوة 35 كيلو والبرسيم وزن العبوة 10 كيلو والشعير وزن العبوة 30 كيلو.

واوضح المهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، ان هناك اهتمامًا كبيرًا برفع إنتاجية محصول القمح ، مؤكدًا أن الحقل الإرشادي يمثل نموذجًا يحتذى به لجميع المزارعين في تطبيق التوصيات الفنية الخاصة لزراعة المحصول، وأن المستهدف زراعته هذا العام من محصول القمح بمركز القنطرة شرق يقدر بحوالي ١٠ الاف فدان.



وقال المهندس محمد عبد المقصود رئيس قسم الإرشاد الزراعي، بيتم تنفيذ ايام حقلية لكي تحقق فائدة تعليمية تعود على المزارعين بنتيجة إيجابية، كما يحفزهم ويدفعهم لتنفيذ التوصيات الإرشادية الجديدة التي لمسوا آثارها ونتائجها، لتدريب المزارعين على العمليات الزراعية المختلفة، كان لهذه الجهود أثرها الطيب في تقوية العلاقة بين المزارعين والإرشاد الزراعى والباحثين، وسوف يتم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية لمحصول القمح فى المرحلة الحالية والقادمة ومنها الاهتمام بعمليات الخدمة وتجهيز الأرض ومقاومة الحشائش العريضة والرفيعة ، طبقا لتوصيات وزارة الزراعة.

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