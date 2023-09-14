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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية

صدى البلد

واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فاعليات مبادرة " مدرستى سعادتى" التى تستهدف توزيع نصف مليون شنطة مدرسية على أبناء أسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بأحياء العاصمة .
وشهد محافظ القاهرة تدشين فعاليات المبادرة بأحياء المنطقة الجنوبية من مكتبة المعادى العامة لتشمل المبادرة كافة مناطق وأحياء القاهرة . 
وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية،  وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين .
وأكد محافظ القاهرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ويحرص على التوجيه بأهمية تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة لهم .
وثمن اللواء خالد عبد العال دور وزارة التضامن الإجتماعى والجمعيات الاهلية النشطة فى التعاون مع  الأجهزة التنفيذية لتحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية .
وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة ستقوم بدفع المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين. 
وعلى هامش الحفل افتتح  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض الأسر المنتجة لأحياء المنطقة الجنوبية الذى تقيمه المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى والاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ومنصة أيادى مصر  .
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة حريصة على إقامة مثل هذه المعارض من أجل تحفيز الأسر على إقامة مشروعات خاصة بهم وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصر أساسى في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تقوم بها الدولة ومن أجل  المساهمة فى القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة ، مشيرًا إلى دعم المحافظة للأسر المنتجة من خلال عمل معارض مجانية لهم وفتحها للجمهور للبيع بأسعار مخفضة بمناسبة قرب العام الدراسى الجديد .
وتضمن المعرض منتجات متنوعة تشمل المنتجات الجلدية والمفروشات والإكسسوارات والمواد الغذائية .
وتواجد خلال الحفل مسئولى منصة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية للقيام بتصوير المنتجات لوضعها على المنصة للترويج لها فى  الداخل والخارج. 
كما قام محافظ القاهرة خلال الحفل بتفقد مكتبة المعادى العامة والأنشطة المختلفة التى تقدم بها . 
شهد الحفل م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، واللواء مجدى عبد المتعال رئيس حى البساتين، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وأشنادل محمد أمين عضو مجلس إدارة جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع، وإدارة المكتبة، ود. مصطفى شنجر مدير مكتبة المعادى .
ومكتبة المعادى العامة تم افتتاحها كمكتبة للطفل عام 1990 واعيد افتتاحها كمكتبة عامة في 30 يونيو 2002 ( علي مساحة 4800م ) بطراز معماري فريد علي شكل كتاب مفتوح، وتضم المكتبة أكثر من 8000 عضو بالإضافة إلي الآلاف من المستفيدين الذين يترددون على أنشطتها وخدماتها ، تقتني المكتبة 80 الف كتاب تمثل 39 ألف عنوان، وتشمل قاعات متعددة للكبار والاطفال.
وتقدم المكتبة عشرات من الأنشطة المختلفة منها الأنشطة الثقافية والفنية وتعليم اللغات بأسعار رمزية ، بالإضافة إلى البرامج الرياضيه والتنمية البشرية وتكنولوجيا المعلومات وهي معتمدة للشهادات الدولية الكبرى ومنها الـIcdl .، كما انها تنفرد بأنشطة الركن الأمريكى بالتعاون مع  المركز الثقافى الأمريكى بالقاهرة.
ونظرا لتميز المكتبة في خدمة المجتمع فقد حصلت على جائزة مكتبة العام من معرض لندن الدولى للكتاب لعام 2020 لتصبح الأولي على مكتبات 29 دولة علي مستوي العالم في إشادة دولية بمكانتها .

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