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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

نتيجة مباراة مصر وتونس .. منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تلقى خسارة أمام نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الودي الذى جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضي.

نتيجة مباراة مصر وتونس

بسبب نتيجة مباراة مصر وتونس، سادت حالة من الغضب داخل المنتخب الأول والجهاز الفني بسبب خسارة المباراة.

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للمزيد حول تسبب نتيجة مباراة مصر وتونس في حالة غضب في الأوساط الرياضية المصرية وماذا قال مدرب منتخب مصر روي فيتوريا عن هذه المباراة ومستوى منتخب مصر شاهد الفيديوجراف التالي: 

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