الأمم المتحدة: كان بالإمكان تفادي سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات في ليبيا

قال الأمين العام لمنظمة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة بيتيري تالاس، اليوم الخميس، إنه كان من الممكن أن يتم تفادي سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات المدمرة التي خلفتها العاصفة دانيال في ليبيا والتي تجاوزت آلاف الضخايات والمفقودين.

وأضاف تالاسفي مؤتمر صحفي في جنيف، أنه كان في الإمكان إصدار الإنذارات حتي تتمكن هيئات إدارة الحالات الطارئة من إجلاء السكان، وتفادي معظم الخسائر البشرية التي وقعت.

وفي وقت سابق، أعلن مركز الإحصاء الرسمي في ليبيا، ارتفاع عدد الوفيات من جرّاء العواصف والسيول التي ضربت البلاد بسبب العاصفة دانيال إلى 5200، كما ارتفع عدد المفقودين إلى 8250 شخصًا.

كما قالت القوات المسلحة الليبية، إن فرق البحث والإنقاذ تواجه صعوبات في انتشال الجثث وإنقاذ المواطنين بسبب الطرق الوعرة، لافتة إلى أن جميع الطرق الرابطة بين المدن قطعت بسبب الفيضانات في ليبيا.

وأضاف الجيش الليبي في تصريحات صحفية، أن 25% إلى 45% من مدينة درنة اختفت في البحر منها المنطقة التاريخية التي غمرتها الفيضانات ودمرتها، كما تجاوز ضحايا الفيضانات في درنة فقط 3000 شخص.