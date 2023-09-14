بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

عاصفة التنين.. تفصلنا أيام قليلة عن بداية فصل الخريف وتكاثرت الأقاويل حول حقيقة وصول عاصفة جديدة إلي مصر، وهي عاصفة التنين، وذلك عقب قدوم عاصفة دانيال وتحركها من غرب البلاد إلى مناطق شمال البلاد، بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد القادم من ليبيا.

وتساءل المواطنون حول حقيقة وصول عاصفة التنين إلي مصر، وما مدي تأثيرها علي البلاد، واختلافها عن عاصفة دانيال التي ضربت مصر في الأيام القليلة الماضية، ونرصد لكم في السطور التالية معلومات عن عاصفة التنين وحقيقة وصولها إلي مصر.

عاصفة التنين

عقب أربع سنوات علي حدوثها.. توقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة عاصفة التنين خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد مع بداية فصل الخريف، وذلك يرجع لارتفاع معدل الأمطار في هذا الخريف.

وأكدت مصادر من مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يمكن التنبؤ إذا كانت عاصفة التنين سوف تعود مرة أخرى إلى مصر أم لا، خاصة عقب حدوثها للمرة الأولى في أكتوبر 2019.

خريف مبكر

وأشار المصدر، إلى إن فصل الخريف لم يدخل في موعده الطبيعي، ودخل مبكرًا هذا العام، وفي ظل التغيرات المناخية والاحترار المناخي الذي أثر علي العالم، كل شيء وارد أن يؤثر على خريف 2023.

ومن المتوقع زيادة نسبة الأمطار عن السنوات الماضية في فصل الخريف القادم، مع وجود اضطرابات جوية وحالة عدم استقرار المصاحبة لتكاثر السحب الممطرة على جميع الانحاء، وإن أتت عاصفة التنين؛ فسوف تأتي مع بداية فصل الخريف المقبل يوم 23 من سبتمبر الجاري.

عواصف مشابهة علي مصر

وأوضحت المصادر أنه بسبب تقلب الأحوال الجوية، ومع توقع هطول أمطار غزيرة في فصل الخريف وقدومه في وقت مبكر، قد يظهر حالات مناخية مشابهة لعاصفة التنين.

ما هي عاصفة التنين؟

وبحسب الخبراء، تحدث عاصفة التنين نتيجة الاحترار العالمي والتغيرات المناخية، ويرجع سبب تسمية العاصفة بهذا الاسم، نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار المقبل خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية ومناخية مختلفة.

ويواجه منخفض التنين، منخفض بارد قادم على سطح البحر المتوسط، ويترتب علي مواجهة المنخفضان، انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب العالية والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار بكميات غزيرة.

عاصفة التنين في مصر منذ أربع أعوام

وكانت قد شهدت مصر أقوى عاصفة وأطلق عليها أسم "عاصفة التنين"، في أكتوبر 2019، واشتدت العاصفة التي انتقلت إلى غرب البحر الأبيض المتوسط مع تحركها فوق مصر، مما أدى إلى انتشار أمطار غزيرة وعواصف رعدية في الأجزاء الشمالية من البلاد.

وتسببت عاصفة التنين في هطول أمطار، تراوحت بين 25 و50 ملم "1-2 بوصة" في شمال مصر، أدت إلى ملء الشوارع بالمياه خاصة في المناطق الحضرية والمنخفضة، كما تسببت في حدوث تسربات في المباني.

خسائر عاصفة التنين

وتسببت عاصفة التنين بخسائر بشرية ومادية، وضربت أمطار رعدية وسيول القاهرة وعددًا من المحافظات المصرية، وأغلقت الحكومة المدارس، وظلت الأمطار تتساقط لفترات طويلة دون انقطاع لتصبح واحدة من أعنف العواصف التي تعرضت لها البلاد.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفق بيان هيئة الأرصاد، وبالنسبة لحالة الرياح تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.