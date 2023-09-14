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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد مرور "دانيال" بسلام.. موعد وصول عاصفة التنين إلى مصر

العاصفة
العاصفة

شهدت حالة الطقس، خلال الأيام القليلة الماضية، تحذيرات في العديد من الدول؛ نتيجة العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا وخلفت وراءها ضحايا ومصابين.

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انتهاء العاصفة دانيال.. الأرصاد توضح حالة الطقس في مصر اليوم الخميس


حالة الطقس خلال الساعات القادمة


وتشهد البلاد انخفاضا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق، نتيجة تأثرها بعاصفة دانيال.


وبعد مرور العاصفة دانيال ظهر الحديث عن عاصفة التنين التي من المتوقع ظهورها مرة أخرى، بعد أن جاء المنخفض منذ نحو 4 سنوات إلى مصر، وأدى إلى تساقط أمطار غزيرة على جميع أنحاء الجمهورية، وعلى مدار 24 ساعة متواصلة.

ومن المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر خلال الأيام المقبلة في فصل الخريف المقبل، وفقا لما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

موعد وصول عاصفة التنين لمصر

ومن المتوقع أن تعود عاصفة التنين إلى مصر حيث سيكون معدل الأمطار في هذا الخريف أعلى من السنوات الماضية، وعليه من المتوقع أن تأتي مع بداية فصل الخريف المقبل يوم 23 سبتمبر الجاري.

عاصفة التنين

تحدث عاصفة التنين،  نتيجة التقاء منخفض ليبيا الحار القادم خلال فصل الخريف من الصحراء الكبرى، وما يتبعه من تقلبات جوية مختلفة، مع منخفض بارد قادم من جنوب أوروبا على البحر المتوسط.

وكل هذا يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة التي تؤدي إلى سقوط الأمطار بكميات كبيرة، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه بعض الكوارث البيئية.

مناطق تأثرت بالعاصفة دانيال

وقدمت العاصفة دانيال إلي مصر بعد أن أثرت بشكل كبير على المدن الساحلية اليونانية، والتي انتقلت في الساعات الأخيرة إلى الشواطئ الليبية، وعملت على ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية، وكميات كبيرة من الأمطار الغزيرة والرعدية.

ووصلت العاصفة دانيال إلى السواحل المصرية، خاصة السواحل الغربية للبلاد ومحافظة مطروح، ومدينتي السلوم والضبعة.

حالة الطقس اليوم

- درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري العظمى 34 الصغرى 24 درجة مئوية.

- درجات الحرارة فى السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- درجات الحرارة جنوب سيناء: العظمى 40 الصغرى 30 درجة درجة مئوية.

- درجات الحرارة شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

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الأرصاد: العاصفة دانيال مرت بسلام.. وهذه فرص سقوط الأمطار

- درجات الحرارة جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.
- درجات الحرارة أسوان 38 - 28

- درجات الحرارة سوهاج 37 - 25

- درجات الحرارة المنيا 36- 23

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