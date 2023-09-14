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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. فرصة جديدة للتسجيل

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلميرابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ ،يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

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