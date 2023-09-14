5 أسباب تدفعك لعدم شراء iPhone 15 .. إليك التفاصيل

تروج شركة آبل Apple لجهاز iPhone 15 باعتباره "قفزة هائلة" في هواتف آيفون، لن تحصل على ترقيات أكثر مقارنة بـ iPhone 14 الذي كان في حد ذاته مطابقا لإصدار الشركة السابق iPhone 13، مع فرق كبير في الأسعار، ولكن هناك بعض الأسباب التي قد تدفعك لعدم شراء آيفون 15.

5 أسباب تدفعك لعدم شراء iPhone 15

1. شاشة عرض أصغر:

زودت آبل جميع هواتف iPhone 15 بنوتش الجزيرة الديناميكية Dynamic Island ومعدل إخراج سطوع أعلى، فإن جميع الجوانب الأخرى للشاشة تبدو كما كانت من قبل، لا يزال الهاتف مزودا بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED بقياس 6.1 بوصة وبنفس الدقة ولا تزال يتم تحديثها عند 60 هرتز، كما تحتفظ أيضا بميزة العرض الدائم AOD.

2. فجوة الأداء:

تعد مجموعة شرائح A16 الموجودة داخل iPhone 15 تحديثا متكررا لشريحة A15 المستخدمة في الجيلين السابقين من أجهزة آيفون 14 و 13 مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة مع 2 نوى للأداء و4 نوى للكفاءة إلى جانب وحدة معالجة رسومات 5 نواة ومحرك عصبي 16 نواة، والتي طورتها آبل بدقة تصنيع 4 نانومتر مقارنة بـ 5 نانومتر A15 الأقدم على iPhone 14.

ومن ناحية أخرى، يأتي جهاز 15 Pro مزودا بشريحة Apple A17 Pro الجديدة بدقة تصنيع 3 نانومتر، وهي الأولى من نوعها في السوق، والذي يعد بأداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة 10٪ وتحسينا بنسبة 20٪ على جانب وحدة معالجة الرسومات تعمل على تعزيز إمكانات الألعاب في سلسلة 15 Pro.

وذلك إلى جانب فجوة ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 2 جيجابايت بين طرازي آيفون العادى والـ Pro، حيث تم تجهيز طراز آيفون 15 بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت بينما يحصل الطراز 15 Pro على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت مما يؤدي إلى دعم أفضل على المدى الطويل.

هواتف آيفون

3. كاميرات أقل قدرة:

تلقى iPhone 15 تعزيزا على كاميرته الرئيسية التي تتميز الآن بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل، ولكن كالعادة، تحتفظ آبل بأفضل الكاميرات في طرازاتها Pro، حيث يحصل جهاز 15 Pro على مستشعر رئيسي أكبر بدقة 48 ميجابكسل مع وحدات بكسل مجمعة مسبقا بحجم 1.22 ميكرومتر وفتحة f / 1.78، ويتمتع إصدار Pro أيضا بميزة حصرية لالتقاط صور ProRAW، مما يسمح لك بتحقيق أقصى استفادة من المستشعر وتمكين جميع تعزيزات التصوير الحاسوبي من آبل.

وتسمح شريحة A17 الجديدة أيضا لطرازات 15 Pro بالتقاط مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية في ProRes RAW مع دعم ملف تعريف الألوان ACES بالإضافة إلى مقاطع الفيديو المكانية ثلاثية الأبعاد التي ستكون متوافقة مع سماعة الرأس Vision Pro.

4. سرعات USB-C أبطأ:

يعد وجود منفذ USB-C إضافة رائعة لجهاز iPhone 15 ولكنه لن يوفر ترقية ذات معنى لسرعة نقل البيانات عبر موصل الإضاءة نظرا لأنه لا يزال USB 2.0 في جوهره، مما يعني أنك ستحصل على نفس سرعات النقل القصوى البالغة 480 ميجابتفي ثانية بينما يتم تصنيف موصل USB Type-C 3.0 الموجود في 15 Pro بما يصل إلى 10 جيجابت في الثانية، وهذا أسرع بما يزيد عن 20 مرة.

5. السعر:

إذا كنت ترغب في شراء أيٍ من هواتف iPhone 15، يمكنك أن تنتظر أحد العروض المستقبلية على هاتفك المفضل أو شراء أحد إصدارات آبل السابقة فهي أصبحت أرخص بكثير مع إطلاق هواتف آيفون 15.