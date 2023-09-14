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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من حرب نووية.. إيلون ماسك يسلم البنتاجون السيطرة على أقمار ستار لينك

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أعطى إيلون ماسك الجيش الأمريكي السيطرة الكاملة على قدر معين من معدات “ستارلينك” ولم يعد بإمكانه التأثير على كيفية استخدام النظام لمساعدة المجهود الحربي في كييف، حسبما كشف كاتب سيرته الذاتية، زاعمًا أن الملياردير الأمريكي يرغب في إنهاء مشاركته في الحرب التي يمكن أن “تتسبب في حرب نووية”.

وفي حديثه مع صحيفة “واشنطن بوست”، سُئل والتر إيزاكسون، كاتب سيرة ماسك، عن قرارات الملياردير فيما يتعلق بستارلينك، وهي كوكبة من الأقمار الصناعية مصممة لتوفير الوصول العالمي إلى الإنترنت وخدمة الهاتف، والتي يستخدمها الجيش الأوكراني أيضًا.

وقال إيزاكسون: “لقد تحدثت معه خلال هذا الأمر برمته، وفي وقت متأخر من إحدى الليالي، قال لي: “لماذا أنا في هذه الحرب؟” قال: ”أنا، أنشأت “ستارلينك” حتى يتمكن الناس من الاسترخاء ومشاهدة أفلام نيتفلكس ولعب ألعاب الفيديو.. لم أقصد صنع شيء قد يتسبب في حرب نووية”.

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وأضاف أن “ماسك قرر البيع ومنح السيطرة الكاملة على كمية معينة من معدات وخدمات ستارلينك للجيش الأمريكي حتى لا يتحكم في السياج الجغرافي بعد الآن”، مضيفًا أن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس لم يعد يتحكم في شروط الاستخدام للأقمار الصناعية.

وقال إيزاكسون إن ماسك طور أيضًا 'نسخة عسكرية من “ستارلينك” أطلق عليها اسم “ستار شيلد”، مما يشير إلى أنه يأمل في تسليم المشروع إلى الجيش.

إيلون ماسك الجيش الأمريكي ستارلينك حرب نووية البنتاجون

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