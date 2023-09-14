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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالحوامدية وأبو النمرس

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية على مشروعات الصرف الصحي بمدينة الحوامدية ومركز أبو النمرس لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لايجاد حلول سريعة لها.


حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ عتمان مشددا بسرعة الانتهاء من أعمال وصلات الصرف الصحي المتبقية لمنازل القرية.


كما تابع النائب الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي لقرية أم خنان.
ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من تجارب التشغيل والبدء في تنفيذ أعمال وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية. 


وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية منيل شيحة بمركز أبوالنمرس ويشدد بمضاعفة الجهد لأنجاز الأعمال في المواعيد المحددة لدخول المشروع الخدمة الفعلية.


رافق نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية، مبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤلي مجلس مدينة الحوامدية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

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