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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. بارزاني: يجب عدم إقحام حقوق كردستان المالية بالخلافات السياسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم ، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والمسؤولين المعنيين في الحكومة الاتحادية".

وشدد  رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ، مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بحسب البيان الصادر عن حكومة الإقليم - على ضرورة عدم إقحام حقوق كردستان المالية بالخلافات السياسية.

وحضر الاجتماع، "نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني وعدد من وزراء حكومة إقليم كردستان".

وأكد رئيس حكومة كردستان، على "ضرورة حل المشاكل على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة"، مشدداً على "عدم إقحام الحقوق المالية لإقليم كردستان ورواتب الموظفين بالخلافات السياسية.

كما أكد على ضرورة معالجة هذه المسألة في أسرع وقت، بما يضمن عدم تأخير الحقوق المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم.

وشدد بارزاني علي الالتزام الكامل من جانب حكومة إقليم كردستان تجاه لحكومة الاتحادية ، وأنها تتوقع الأمر ذاته من جانب الحكومة الاتحادية".

وأعرب رئيس الوزراء الاتحادي عن "استعداده لحل المشاكل وفقاً للدستور والقوانين، مشددا على ضرورة أن تقدم جميع الأطراف الدعم السياسي من أجل إيجاد حل للمشاكل كافة في أقرب وقت".

وقال رئيس حكومة اقليم كردستان خلال الاجتماع: "ندرك أن العراق يمتلك ثروة بشرية وطبيعية هائلة، ومن خلال خلق بيئة مناسبة وإدارة جيدة، فإن البلاد قاطبة سوف تنتقل نحو مرحلة أكثر تقدماً وازدهاراً".

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