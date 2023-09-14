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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سرقة بالإكراه.. السجن المشدد 5 سنوات لخمسة متهمين بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 5 متهمين، الأول والثاني والثالث غيابيًا، والرابع والخامس حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء  المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بواقعة سرقة سيارة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيپ رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد إبراهيم عوض ،والمستشار أكرم محمدين الفضالي ،وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

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بدأت الواقعة في القضية رقم 1245 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد بقيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بسرقة السيارة محل البلاغ بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، الى صحة واقعة سرقة السيارة والمملوكة لـ " ف.اب.ع" وقيام المتهمين ، "ن.م.ال" و أ.ح.ا" و " ع.س.أ" و "ر.م.ش" و"ا.س.ا"  بسرقتها، بأن قام المتهم الأول بفتح السيارة وادارة محركها وقيادتها عقب سرقتها حال قيام المتهمين من الثاني حتي الرابع بمراقبة الطريق من حيث المارة، وكان ذلك ليلا حال حملهم أسلحة بيضاء مخفية بين طيات ملابسهم ،وقد اشترك المتهم الخامس مع باقي المتهمين بطريقي التحريض والاتفاق، اذ ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تولي زعامته تخصص في سرقة السيارة ليلا.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.

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