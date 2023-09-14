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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فقد حياته بسلاح أبيض.. القصة الكاملة لمصرع شاب شرقي الإسكندرية

صورة الشاب القتيل
صورة الشاب القتيل

 

لقى شاب مصرعه شرق محافظة الإسكندرية بعد أن تعدي عليه آخر بسلاح أبيض بشارع برنيس بقسم المنتزه أول.

وبدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم المنتزه أول بالإسكندرية، بوجود مشاجرة في برنيس متفرع من شارع محمد نجيب وعلي الفور انتقل ضباط القسم إلى محل الواقعة.

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وتبين وفاة شاب متأثرا بإصابته بعد التعدي عليه من المدعو "ق.م" بشارع برنيس متفرع من محمد نجيب دائرة القسم وذلك بسبب مشادة سابقة، عند مرور شقيق المجني عليه بالشارع، وعند نزول المجني عليه لمعرفة سبب المشاجرة حدثت مشادة بينه وبين المتهم وعلى أثرها قام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، فسقط على الأرض متأثرا بجراحه، وتمت عملية نقله إلى أحد المستشفيات لعلاجه، ولكنه توفي متأثرا بإصابته.

وتمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم والسلاح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتصريح بدفن الجثمان بعد إجراء الكشف الطبي عليه، وقررت حبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

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