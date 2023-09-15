السعودية توقع ثلاث مذكرات تفاهم لتمكين الشركات الراغبة في الاستثمار

وقعت وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ثلاث مذكرات تفاهم مع مصرف الراجحي ومصرف الإنماء والبنك السعودي الفرنسي لتعزيز دور القطاع المصرفي الرقمي.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد جاء ذلك بهدف تمكين الشركات الراغبة في الاستثمار، والارتقاء بالخدمات البنكية وتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وتهدف الاتفاقيات الثلاث إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة ودعم المستثمرين على توسيع استثماراتهم وتقديم التسهيلات للشركات بهدف إثراء الرحلة الاستثمارية، وبما يعمل على تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني.