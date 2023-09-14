تامر أمين عن أزمة ليبيا: أمام حياة البشر تصغر كل الموضوعات

قال الإعلامى تامر أمين، إن ما حدث فى ليبيا أثر عاصفة دانيال مأساة إنسانية متكاملة، معقبا:" أمام الحديث عن حياة الناس تصغر كل الموضوعات الأخرى.

وأكد تامر أمين، خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، حياة البشر ومعاناتهم أمر صعب للغاية يفوق التصور، مدينة درنة الليبية كانت زهرة تحولت إلى أطلال وحطام والجثث منتشرة فى الشوارع.

وأوضح الإعلامى تامر أمين، أن الدولة المصرية، تحركت على وجه السرعة بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، معقبا:" مشكورة قواتنا المسلحة أعادت جثامين الضحايا المصريين الذى كانوا يعملون بدولة ليبيا الشقيقة.

الصليب الأحمر الليبي



وأفاد الصليب الأحمر الليبي بأن الفيضانات الأخيرة التي ضربت مدينة درنة أدت إلى نقل مخلفات الحرب القابلة للانفجار من مواقعها السابقة إلى مناطق في جميع أنحاء المناطق التي غمرتها الفيضانات.

وقال الصليب الأحمر في بيان له علي صفحته علي فيسبوك :من المعروف أن درنة مدينة ملوثة بـ مخلفات الحرب القابلة للانفجار بالتالي فإن خطر مواجهة مخلفات الحرب القابلة للانفجار منتشر في جميع أنحاء المدينة.