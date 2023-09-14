بعد المغرب وتركيا.. سد النهضة قد يتسبب في زلزال ضخم بإثيوبيا| تفاصيل

يبدو أن زلزال المغرب لن يكون هو الأخير الذي يضرب المنطقة العربية وقارة أفريقيا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء كافة التحذيرات التي شهدتها وسائل الإعلام في الفترة الماضية، حيث نشهد في الفترة الحالية سلسلة من الكوارث الطبيعية التي تضرب عدد من المناطق المختلفة.

ويعتبر زلزال المغرب واحد من الزلازل التي أثرت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة في العالم العربي كله، خاصة في ضوء المشاهد المفجعة التي قد تم نقلها من هناك، فضلا عن عدد الضحايا الكبير، بما يمثل كارثة إنسانية على الأرض.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، تحذيرات عن إمكانية وقوع عدد من الزلازل الجديدة خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الترقب الكبيرة من إمكانية وقوع زلازل جديدة خلال الفترة المقبلة.

وحذر الدكتور كمال علام، من إمكانية حدوث زلازل ضخمة في إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، خاصة بسبب سد النهضة، وما يشهده من رواسب عديدة خلف السد في الوقت الحالي، موضحا أن وجود رواسب خلف السد كان سبب انفجار السدين في مدينة درنة، وهو ما قد يؤدي لمشاكل عديدة وانهيار السد الإثيوبي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “كمال”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، أن المياه الموجودة في البحيرة الخاصة بـ سد النهضة قد تؤدي إلى حدوث الزلازل في إثيوبيا، فضلا عن أن انهيار السد سيكون نتائجه كارثية على الدولة بالكامل، وذلك بسبب الرواسب التي تتجمع خلف السد في منطقة مرتفعة.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب يوم 8 سبتمبر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ارتفع ليصل إلى 5530 شخصا.

وقالت الداخلية المغربية في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: "ارتفع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد من 2862 إلى 2901، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في ولاية الحوز بعدد 1643 شخصا، وتواصل خدمات الطوارئ عمليات البحث والإنقاذ".

وبحسب المعهد الوطني الجيوفيزيائي المغربي، فإن مركز الزلزال كان في منطقة إجيل التابعة لإقليم الحوز، حيث ووقع الزلزال على عمق 8 كيلومترات، مما أدي إلى وقوع أضرارا جسيمة ومدمرة بالمنازل السكنية فضلا عن العديد من المرافق ذات الأهمية الثقافية والتاريخية التي تم تدمير بعضها.

ورصدت قناة "العربية" تقريرًا حول تصريحات وتوقعات العالم الهولندي الجديدة، إذ جاء في التقرير أن العالم الهولندي أثار موجة من القلق والذعر بعد تحذيره من هزات أرضية عنيفة، إذ أنه حدد الوقت أنه في الفترة من 15 لـ 17 سبتمبر، إضافة إلى الفترة من 17 لـ 21 من نفس الشهر، متوقعا أن النشاط الزلزالي في تلك الفترة سيصل من 6 لـ 7 درجات مقياس ريختر.

وأضاف تقرير قناة العربية، أن التنبؤات التي أعلن عنها العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، صرح بها خلال نشرته الدورية التي يبثها من خلال حساب الهيئة الجيولوجية التابعة للخبير الهولندي، وتحدث من خلالها إنه من المحتمل ألا يمر وقت طويل حتى يحدث زلزال أكبر.

وتابع التقرير، أن العالم الهولندي حذر سكان سواحل البرتغال وإسبانيا والمغرب من نشاط زلزالي كبير في الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه موجة تسونامي قوية، مبررًا أن التوقعات الجديدة جاءت وفقا لحدوث اقترانات بين كوكبي عطارد والشمس والمريخ لمدة 14 يوما، مع ظهور القمر الجديد في وقت مبكر من اليوم الـ 15.

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أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال قوي في محافظة ملاطية التركية.

وذكر أن الزلزال وقع في الساعة 18:37 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في محافظة ملاطية.

وأشار مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 3.1 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، من وقوع زلزال كبير في إسطنبول قائلة إن هناك 15 منطقة تواجه خطر كبير.