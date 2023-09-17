شكاوى من زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال إلى ساعتين يوميًا.. و"الكهرباء" تكشف مفاجأة

اشتكى عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وسكان المناطق المختلفة في مصر، من زيادة فترة انقطاع الكهرباء إلى ساعتين في اليوم بدلاً من ساعة واحدة، التي أقرتها الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وكميات الغاز المستخدمة في محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وتأتي هذه الزيادة في فترة انقطاع الكهرباء كجزء من جهود الحكومة للتعامل مع التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

تعديل مواعيد تخفيف الأحمال

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال، وذلك في إطار سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء. وقد جاء هذا التعديل نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة كميات الغاز المطلوبة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

زيادة فترة انقطاع الكهرباء

وأوضحت المصادر أنه ورد إخطار من مركز التحكم القومي بزيادة عدد ساعات فصل التيار الكهربائي بالتناوب، ضمن برنامج تخفيف الأحمال. وبناءً على هذا الإخطار، ستصبح فترة انقطاع الكهرباء ساعتين في اليوم بدلًا من ساعة واحدة، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

تأثير الظروف الجوية

تعود هذه التعديلات في فترة انقطاع الكهرباء إلى تقلبات الظروف الجوية التي تشهدها البلاد . فارتفاع درجات الحرارة يزيد من الاستهلاك المنزلي للكهرباء، بينما يزيد استخدام الغاز في محطات توليد الكهرباء لتلبية هذا الاستهلاك. وبذلك، يتعين على الحكومة اتخاذ تدابير إضافية لضمان استدامة الإمدادات الكهربائية وتجنب الانقطاعات الطويلة.

وتتعامل الحكومة مع تحديات زيادة فترة انقطاع الكهرباء بشكل جدي، حيث تسعى للتوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية. يعكس هذا التحدي التواجه بين الزيادة في الاستهلاك والموارد المحدودة. من المتوقع أن يتم التخفيف التدريجي لفترة انقطاع الكهرباء بمرور الوقت بمعاونة الجميع.