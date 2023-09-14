مفاجأة .. القبض على عسكرييَن يروّجان للمخدرات في السعودية

نجحت وزارة الداخلية السعودية في القبض على سعودييَن يعملان في أحد القطاعات الأمنية و3 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بالرياض.

وبحسب مصدر مسؤول بالداخلية السعودية؛ فأن المتورطين - وهما الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني - مع المخالفين اتخذوا 3 أحياء بمدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم 74.6 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت الوزارة علي أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل مَن تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية لاستهداف أمنها وشبابها بتهريب المخدرات إلى أراضيها وترويجها فيها.