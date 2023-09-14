عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. القبض على عسكرييَن يروّجان للمخدرات في السعودية

الداخلية السعودية
الداخلية السعودية

نجحت وزارة الداخلية السعودية في القبض على سعودييَن يعملان في أحد القطاعات الأمنية و3 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم المخدرات بالرياض.

وبحسب مصدر مسؤول بالداخلية السعودية؛ فأن المتورطين - وهما الرقيب أول فيصل عبدالسلام عصر، والرقيب سلطان هادي القحطاني -  مع المخالفين اتخذوا 3 أحياء بمدينة الرياض وكرًا لترويج المخدرات، وضبط بحوزتهم 74.6 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت الوزارة علي أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل مَن تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لما يحيكونه من مخططات إجرامية لاستهداف أمنها وشبابها بتهريب المخدرات إلى أراضيها وترويجها فيها.

السعودية.. إجراء صادم من وزارة الداخلية بحق أحد مواطنيها

بيان طارئ من الداخلية السعودية بشأن فيديو اعتداء على شخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

موضوعات متعلقة

السعودية.. توقيف مسئولين في وزارة الداخلية والدفاع والعدل

الداخلية السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. معاش إضافي للمؤمن عليه طبقا لهذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

تامر أمين يهاجم الغرب بسبب ليبيا : سياستكم منحطة .. فيديو

مفاجأة .. القبض على عسكرييَن يروّجان للمخدرات في السعودية

خناقة وسبّ علني .. طارق الشناوي ومصطفى قمر في قسم الشرطة

إجراءات انتقامية.. أمريكا تتوعد روسيا بالرد على طرد الدبلوماسيين

بسبب الفيديو الإباحي | بيان عاجل من ريال مدريد بشأن اتهام لاعبيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ