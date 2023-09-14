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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين يهاجم الغرب بسبب ليبيا : سياستكم منحطة .. فيديو

تامر أمين
تامر أمين

هاجم الإعلامي تامر أمين، المجتمع الدولي بسبب ما حدث فى ليبيا، معقبا:" الموضوع ليس متعلقا بما حدث فى ليبيا الأسبوع الماضي وإنما ما يحدث فى الدولة الشقيقة منذ 10 سنوات".


وأكد تامر أمين، خلال برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”،أن القوى الكبرى فى المجتمع الدولى هى السبب فى الدمار الشامل الذى أصاب الدولة الليبية، وأن الناتو والدول الاستعمارية الكبرى تدخلت بحجة تحرير ليبيا.

تفكيك الجيش

وتابع تامر أمين: الدولة الكبرى أزالت نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وتم تفكيك الجيش، ونشروا الارهاب والاسلحة والفوضى، كل الجرائم الانسانية ارتكبت في ليبيا خلال الـ 10 سنوات.

وأضاف الإعلامى تامر أمين، الدول الكبرى لم تتحرك لانقاذ ليبيا من الكارثة التي اصابتها، معقبا:" السياسية الدولية أصبحت منحطة للغاية"

ا الارهاب الأسلحة الإرهاب الإعلامي تامر أمين الدولة الليبية الدولة الكبرى الدول الاستعمارية

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