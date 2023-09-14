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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 محافظة القاهرة .. بعد قليل

نتيجة تنسيق رياض
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023

أعلنت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه سوف يتم الاعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 “ المرحلة الأولى” في تمام الساعه 11 مساءاً اليوم

 

ماذا يحدث بعد اعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 المرحلة الأولى ؟

 

  • دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً .

 

  •  لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولى الأمر لمحافظة القاهرة فقط .

 

  •  لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي .

 

  •  ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

 

ماذا يحدث في حالة عدم القبول في نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2023 المرحلة الأولى بمدارس القاهرة ؟

  •  لابد من متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط .
  • لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم .
  • لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا.

وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم، عن المحظورات والممنوعات التي يجب تجنبها في جميع مدارس الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد، وقد تمثَّلت تلك المحظورات فيما يلي:

  • ممنوع التدخين نهائيا داخل المدارس وتطبيق القرار الخاص بالغرامة فى حال مخالفة ذلك
  • ممنوع جمع أية مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت اى مسمى وتطبيق أقصى الإجراءات القانونية ضد من يقوم بذلك
  • ممنوع استخدام أسوار المدارس فى أية إعلانات
  • ممنوع استخدام مكبرات الصوت العالية لعدم إزعاج الجيران المحيطين بالمدارس
  • ممنوع السماح لدخول مندوبى البيع إلى المدارس أو الإدارات أو المديرية
  • ممنوع مناقشة أية قضايا خلافية ذات خلفية سياسية وبذل الجهد لمحاربة الإرهاب الفكرى وتعميق روح الولاء والانتماء للوطن
  • ممنوع الترويج للكتب الخارجية أو أية مقررات خارجية بخلاف الكتب المدرسية المقررة من الوزارة

 

  • ممنوع الترخيص بنصف الوقت لأى معلم أو معلمة لحين سد العجز
  • ممنوع دخول أى شخص للمبنى المدرسى قبل التأكد من شخصيته وذلك بإبراز بطاقته الشخصية وتركها بالأمن وتسجيل سبب الزيارة وتوقيعه واصطحابه من قبل الأمن إلى مكتب مدير المدرسة وعدم صعوده منفردا إلى الفصول
  • التنبيه علي الطلاب والسادة المعلمين بمنع  نشر أي منشورات الا من خلال مصدر معتمد  وتصحيح اية معلومة من خلال العلاقات العامة بالإدارات
     
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