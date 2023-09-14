عالم مصري: الطلبة حصلوا على 30 ميدالية في مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية

قال العالم المصرى أسامة إسماعيل، الحاصل على أعلى وسام من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2023، إنه حصل على الدكتوراه من كندا.

وأوضح إسماعيل، خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع عبر قناة "اى تى سى"، أن الدكتوراه التي حصل عليها كانت خاصة باستخدام الروبوت، لافتا إلى أن الأكاديمية العربية وفرت له كل الامكانيات منذ دراسته الجامعية.

الثانوية العامة

وتابع الدكتور أسامة إسماعيل، أن مسابقة الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2023 ، تكون خاصة لطلبة الثانوية العامة والإعدادية.

وأوضح العالم المصرى، انه درب العديد من الطلبة المصريين لدخول هذه المسابقة التى تقام سنويا، وعلى مدار السنوات الماضية حصل الطلاب المصريون على أكثر من 30 ميدالية.