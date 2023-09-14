أخبار الفن.. طارق الشناوي يقاضي مصطفى قمر وتفاصيل الحلقات الأخيرة من سفاح الجيزة

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

بدأ المطرب محمد ثروت حفل ليلة الزمن الجميل بأغنية مين ميحبش فاطمة وهو تتر مسلسل من الذي لا يحب فاطمة لأحمد عبد العزيز.



وحرص محمد ثروت على تقديم الشكر لهئية الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ ، كما توجه بالشكر إلى الجمهور الذى حرص على حضور هذا الحفل.



وتابع محمد ثروت فقرته الغنائية بأغنية الغالي عليا والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 27 من شهر أكتوبر القادم بمدينة العلا بالسعودية.



وبدأ الشركة المنظمة الترويج للحفل من خلال طرح البوستر الدعائى الرسمي له، عبر موقع الصور الشهير انستجرام.



كما أعلنت الشركة أنه من المفترض أن يتم طرح تذاكر الحفل يوم 19 من شهر سبتمبر الحالي بأكثر من فئة.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل افتتاح الدورة التاسعة عشر من مهرجان المسرح للهواة بمسرح قصر ثقافة روض الفرج وتنئظمه الهئية العامة لقصور الثقافة.



وكان من أوائل الحضور الفنان رشوان توفيق ومنال سلامة وسميرة عبد العزيز وعمرو بسيوني رئيس قصور الثقافة.



ومن المفترض أن يشهد حفل الافتتاح تكريم عددا من النجوم ومنهم رشوان توفيق وضياء عبد الخالق وصبحي السيد ومنال سلامة وعزة لبيب .



كما يكرم مجموعة من الفنانين الراحلين وعلى رأسهم الفنان أحمد حلاوة وعبد العزيز عبد الظاهر ومحمد أبو العلا السلاموني ومحمود دياب.

حرص المطرب تامر حسني على قيادة حملة للتبرع لاهالى المتضررين من الكوارث الطبيعية التى وقعت الأيام الماضية فى المغرب وليبيا.



وقام تامر حسني بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بدعوة الشعب المصري بالتبرع لصالح اهالى المتضررين من الشعبين المغربي والليبي وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وصرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعيه الهلال الأحمر المصري بأن الفنان تامرحسني قام صباح اليوم الخميس بالقيام بحملة تبرع لدعم الشعب المغربي و الليبي و دعى الآلاف من جمهوره للانضمام كمتطوعين داعمين للهلال الأحمر المغربي و الليبي بإسم الشعب المصري .



أكد الناقد الفني طارق الشناوي أنه يعتزم مقاضاة الفنان مصطفى قمر بعد هجومه عليه من خلال صفحته الرسمية والإساءة له على حسب تعبيره عقب انتقاده لفيلم أولاد حريم كريم.



وأضاف طارق الشناوي خلال حلوله ضيفا على برنامج et بالعربي أنه لا يقبل بالإهانة التى تعرض لها من مصطفى قمر كونه انتقد عمل فني، مشيرا إلى أن مصطفى قمر قام بسبه علني وهو ما يحاسب عليه القانون لذلك قرر مقاضاته بتحرير محضر ضده.

حرصت الفنانة إلهام شاهين على الترويج لمسلسل الجديد الفريدو والذى تقوم ببطولته بجانب الفنان أحمد فهمي والمفترض عرضه ابتداء من يوم 24 سبتمبر.



ونشرت إلهام شاهين صورة من الشخصية التى تقدمها فى المسلسل وعلقت عليها قائلة:"انتظروا شخصية سوسو قريبًا في مسلسل الفريدو ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبر".

على مدار ثلاثة أسابيع تصدر مسلسل سفاح الجيزة صفحات التواصل الاجتماعي والتريند المصري، وذلك بعد تحقيقه نسبة مشاهدة عالية عبر منصة شاهد.



ونظرا لنجاح المسلسل والرواج الذى أحدثه طوال الفترة الماضية حرصنا على استضافة مؤلف العمل محمد صلاح العزب للحديث عن تفاصيل كتابته للمسلسل وتعاونه مع أحمد فهمي وأيضا المخرج هادي الباجوري فكان هذا الحوار.

