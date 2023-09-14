بالدموع.. أول تعليق من محمد ثروت بعد شفاء ابنه وصعوده على المسرح

فاجأ المخرج أحمد ثروت والده المطرب محمد ثروت فى حفل ليلة الزمن الجميل على مسرح بنش مارك بجدة بالصعود إلى المسرح وغناء أغنية ابن أبويا.



وهو الأمر الذى جعل محمد ثروت يبكي فرحا بشفاء نجله بعد شهور طويلة من العلاج فى العديد من الدول الأوروبية.



وقال محمد ثروت تعليقا على شفاء نجله: أنا بحمد ربنا أن ابنى رجعلي وشكرا لحضراتكم وشكرا على المفاجأة الحلوة دي وأنا عارف مين صاحبها.



وحرص ثروت على الغناء مع نجله أحمد أغنية كدة يا قلبي للمطربة شيرين عبد الوهاب.



محمد ثروت

بدأ المطرب محمد ثروت حفل ليلة الزمن الجميل بأغنية مين ميحبش فاطمة وهو تتر مسلسل من الذي لا يحب فاطمة لأحمد عبد العزيز.



وحرص ثروت على تقديم الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ ، كما توجه بالشكر إلى الجمهور الذى حرص على حضور هذا الحفل.



وتابع محمد ثروت فقرته الغنائية بأغنية الغالي عليا والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

تركي آل الشيخ يعلن عن حفل ليلة من زمن الفن الجميل

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و"إنستجرام"، عن إقامة حفل جديد بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وذلك يوم 14 سبتمبر، بمسرح بنش مارك في مدينة جدة، بمشاركة المطرب الكبير محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي.

ويشارك المطرب الكبير محمد ثروت بالحفل بجانب الفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي في تقديم عدد من الأغاني الخاصة بهم، وعدد من الأغاني التراثية التي تحمل قيماً ومعاني وذكريات رائعة.