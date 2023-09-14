تفاصيل مشروع مدن صديقة للنساء في دمياط.. فيديو

قالت منى العمدة، منسق مبادرة، إيد على إيد بـ دمياط ، إن المبادرة ضمن مشروع “مدن صديقة للنساء".

وأوضحت منى العمدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "سي بي سي" أن المبادرة تهدف إلى توفير مستلزمات المدارس بإنتاج محلي وإعادة تدوير الجينز المستعمل وغير المستغل.

متنفس للسيدات

وأكدت أن مبادرة “إيد على إيد” تمثل متنفس للسيدات، إضافة إلى توفير مستلزمات المدارس، لافتة إلى أن المنتجات التي يصنعها السيدات بعضها يتم بيعها، والأخرى تستخدمها الأسر.

وأضافت منسق مبادرة “‘إيد على إيد” أن الهدف من مشروع “مدن صديقة للبيئة”، التمكين الاقتصادي للسيدات.

