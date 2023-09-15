جيهان الشماشرجي وسوسن بدر ومحسن محي الدين يفتتحون النسخة الخامسة من ملتقى ميدفيست

حرص عدد من الفنانين علي حضور إفتتاح الدورة الخامسة من ملتقي ميدفيست مصر ، والذي أقيم الخميس بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير ، حيث حضر كلاً من مينا النجار مؤسس ميدفيست مصر ، والنجمة سوسن بدر ، والفنانة ثراء جبيل ، والفنان محسن محي الدين ، والفنانة زينب غريب ، والفنانة چيهان الشماشرجي.



ومن المفترض أن هناك العديد من الفاعليات خلال الملتقي منها تقديم المخرج الكبير يسري نصر الله لندوة تحت عنوان «شخوص وعوالم يسري نصر الله» يديرها الناقد السينمائي والكاتب أحمد شوقي، كما تناقش ندوة عقب عرض مجموعة من الأفلام بعنوان علاقة الوصم وما يطلق عليه طبيعي؟، مع المخرج تامر عشري ودكتور ألفت علام ويديرها دكتور خالد على.



وكان المهرجان قد أعلن عن تكريم النجمة القديرة سوسن بدر احتفاءً بمسيرتها المتفردة والممتدة لسنوات عديدة وقدمت تاريخًا متميزًا ومتنوعًا بين السينما والتلفزيون والمسرح، وتميزت بأدوار جعلتها تحتل مكانةً خاصةً لدى الجمهور، فضلًا عن إسهامها في زيادة الوعي وتغيير المفاهيم حول قضايا مجتمعية مختلفة ومهمة.