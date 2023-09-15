عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جيهان الشماشرجي وسوسن بدر ومحسن محي الدين يفتتحون النسخة الخامسة من ملتقى ميدفيست

صدى البلد

حرص عدد من الفنانين علي حضور إفتتاح الدورة الخامسة من ملتقي ميدفيست مصر ، والذي أقيم الخميس بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير ، حيث حضر كلاً من مينا النجار مؤسس ميدفيست مصر ، والنجمة سوسن بدر ، والفنانة ثراء جبيل ، والفنان محسن محي الدين ، والفنانة زينب غريب ، والفنانة چيهان الشماشرجي.


ومن المفترض أن هناك العديد من الفاعليات خلال الملتقي منها تقديم المخرج الكبير يسري نصر الله لندوة تحت عنوان «شخوص وعوالم يسري نصر الله» يديرها الناقد السينمائي والكاتب أحمد شوقي، كما تناقش ندوة عقب عرض مجموعة من الأفلام بعنوان علاقة الوصم وما يطلق عليه طبيعي؟، مع المخرج تامر عشري ودكتور ألفت علام ويديرها دكتور خالد على.


وكان المهرجان قد أعلن عن تكريم النجمة القديرة سوسن بدر احتفاءً بمسيرتها المتفردة والممتدة لسنوات عديدة وقدمت تاريخًا متميزًا ومتنوعًا بين السينما والتلفزيون والمسرح، وتميزت بأدوار جعلتها تحتل مكانةً خاصةً لدى الجمهور، فضلًا عن إسهامها في زيادة الوعي وتغيير المفاهيم حول قضايا مجتمعية مختلفة ومهمة.

ميدفيست أحمد شوقي الجامعة الأمريكية التلفزيون والمسرح الفنانة ثراء جبيل الفنان محسن محي الدين المخرج تامر عشري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

يجب التحقيق معه| إعلامي يفتح النار على مترجم كولر بشأن جماهير الأهلي

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

شروط منح الجنسية المصرية للأجانب.. الحكومة تقر تعديلات جديدة

السجن المؤبد أو الإعدام عقوبة تصدير المخدرات خارج مصر

خلف الله: دمياط الجديدة تمتلك مقومات تجعلها على رأس المدن العمرانية

موتورولا تطلق هاتفها Edge 40 Neo في الأسواق العالمية

هيونداي "كونا" 2024 الكهربائية الجديدة .. اعرف بكام ؟

19سبتمبر.. الفرصة الاخيرة للتسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

لا تظهر علاماته.. تحذير من مرض ينتشر بصدور الدجاج

لافتة سلسلة إحدى المطاعم الأمريكية تسقط على رأس سيدة |شاهد ماذا حدث لها

هاني الناظر يكشف حقيقة المؤامرات في صنع الزلازل والأعاصير

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ