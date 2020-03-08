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فن

ميدفيست السينمائي في احتفالية صندوق الأمم المتحدة بـ اليوم العالمي للمرأة

الأحد 08/مارس/2020 - 11:15 م
ميدفيست السينمائي
ميدفيست السينمائي
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محمد نحلة

احتفالًا بـاليوم العالمي للمرأة، شارك ملتقى ميدفيست السينمائي الدولي في احتفالية نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ذلك بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ليعرض الملتقى سلسلة من الأفلام القصيرة التي تستعرض المعاناة التي تواجهها المرأة في المجتمعات العربية، في محاولة لتسليط الضوء على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة والحد من العنف تجاهها.


وخلال الحفل ألقى الإعلاميان رامي رضوان وناردين فرج كلمتهما فيما يخص المرأة والعنف المُمارس ضدها وضرورة المساواة بينها وبين الرجل، بجانب الطبيبة جيداء مكي أستاذة الطب النفسي والعصبي، والمخرج تامر عشري، ليؤكدا أهمية التناول السينمائي للعادات والتقاليد التي تطول المرأة والمجتمع، ودور السينما التوعوي في طرح القضايا المجتمعية النفسية والاجتماعية.


يستعد ملتقى ميدفست الدولي لإطلاق دورته الرابعة ليتطرق إلى اللحظات المؤثرة في حياة الأطفال وتداعياتها العامة على حياة البالغين موضوعًا ليتناوله في الفترة ما بين 12 وحتى 15  مارس المقبل بسينما زاوية تحت عنوان لحظات ، وهى عن "لحظات" بتساهم في تشكيل حياتنا. رحلة من خلال الأفلام القصيرة: الروائية والوثائقية والرسوم متحركة والفنون البصرية والتجريبية تربط بين الفن من خلال عدة لحظات تمر في حياتنا كالصور منها لحظات طفولة، لحظات اكتشاف، لحظات قوة، لحظات مرض، لحظات صمود وتواصل.


ويضم المهرجان ٣٠ فيلم من 18 دولة، ٢٧ فيلم قصير و ٣ أفلام طويلة، تم اختيارهم من خلال لجنة من الفنانين تضمنت  تضمنت مدير التصوير أحمد المرسي، دكتورة سارة ولسن، دكتور مها عماد الدين، نادين إيميل، دكتور خالد علي لعرضها في الفترة ما بين 12 وحتى 15 مارس، ذلك بجانب تنظيم البرنامج الموازي الذي يتضمن ١٣ ورشة عمل للأطباء و الفنانين و الجمهور العام وعروض أفلام لخلق مساحة من التواصل بين الأطفال وأولياء الأمور ويديرها أخصائيون نفسيون وأطباء وفنانون ويقام في نفس فترة المهرجان في المركز الثقافي الألماني و ستوديو عماد الدين.


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