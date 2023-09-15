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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف في المملكة العربية السعودية مباراة الأهلي واتحاد.العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي. 

 

وتقام مباراة الأهلي واتحاد.العاصمة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

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القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة 

 

وتذاع مباراة الأهلي واتحاد.العاصمة في السوبر الأفريقي عبر قنوات السعودية الرياضية SSC، حيث تذيع هذه القنوات المباراة بشكل مجاني  عبر قمري النايل سات وعرب سات

 

ويستعد الأهلي  لمواجهة اتحاد العاصمة، بقائمة تضم 3 لاعبين جدد، وهم رضا سليم، المنتقل من الجيش الملكي المغربي، وإمام عاشور، المنتقل من نادي ميتلاند الدنماركي، وأنتوني موديست، لاعب بورسيا دورتموند السابق، وهؤلاء اللاعبين انضموا حديثا خلال فترة الانتقالات الحالية إلى النادي الأهلي.

وتضم قائمة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري 23 لاعبا كالتالي:

في حراسة المرمى يتواجد كل من:

محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف.
في خط الدفاع:

رامي ربيعة، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم الدبيس.
خط الوسط:

مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، رضا سليم، أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر.
خط الهجوم:

صلاح محسن، محمود كهربا، أنتوني موديست، بيرسي تاو.

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