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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه.. تشتري كورولا ولا ميجان.. مقارنة بالأسعار والمواصفات

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه

يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اعتمادية مستعملة بأسعار مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

مين أحسن ..كيا سيراتو ولا رينو ميجان

عادت من جديد السيارة الشهيرة كيا سيراتو إلى السوق المصري بموديلات 2024، وتعد هذه النسخة منافسًا قويًا للكثير من السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان المطروحة في مصر، مثل النسخة الفرنسية وصاحبة الشعبية الكبيرة رينو ميجان موديل 2023.

 

تشتري كورولا ولا ميجان.. مقارنة بالأسعار والمواصفات

تشهد فئة سيارات السيدان منافسة قوية في السوق المصري، ومن أشهر هذه السيارات تويوتا كورولا موديل 2023 ، و رينو ميجان موديل 2023.

 

لو معاك 600 ألف جنيه.. 5 سيارات صينية SUV زيرو في مصر

هناك الكثير من السيارات التي يقدمها الصانع الصيني في مصر، ابرزها الفئة الرياضية، والتي استطاعت ان تكتسب شعبية كبيرة نسبة إلى ارتفاعها المناسب عن الارض، ومساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة وطراز.

 

سعر أوبل كروس لاند 2024 الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية أوبل باقة من السيارات الجديدة في السوق المصري، ومن أبرزها أوبل كروس لاند موديل 2024 ، ويتوفر إصدار 2024 بفئتين ELEGANCEو TOP LINE.

 

تشتري كورولا ولا ميجان.. مقارنة بالأسعار والمواصفات

تشهد فئة سيارات السيدان منافسة قوية في السوق المصري، ومن أشهر هذه السيارات تويوتا كورولا موديل 2023 ، و رينو ميجان موديل 2023.

كورولا أوبل كروس لاند 2024 SUV سيراتو اوبل كروس

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