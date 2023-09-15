أخبار السيارات|5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه.. تشتري كورولا ولا ميجان.. مقارنة بالأسعار والمواصفات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اعتمادية مستعملة بأسعار مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

عادت من جديد السيارة الشهيرة كيا سيراتو إلى السوق المصري بموديلات 2024، وتعد هذه النسخة منافسًا قويًا للكثير من السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان المطروحة في مصر، مثل النسخة الفرنسية وصاحبة الشعبية الكبيرة رينو ميجان موديل 2023.

تشهد فئة سيارات السيدان منافسة قوية في السوق المصري، ومن أشهر هذه السيارات تويوتا كورولا موديل 2023 ، و رينو ميجان موديل 2023.

هناك الكثير من السيارات التي يقدمها الصانع الصيني في مصر، ابرزها الفئة الرياضية، والتي استطاعت ان تكتسب شعبية كبيرة نسبة إلى ارتفاعها المناسب عن الارض، ومساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية الخاصة بكل فئة وطراز.

تقدم العلامة التجارية أوبل باقة من السيارات الجديدة في السوق المصري، ومن أبرزها أوبل كروس لاند موديل 2024 ، ويتوفر إصدار 2024 بفئتين ELEGANCEو TOP LINE.

تشهد فئة سيارات السيدان منافسة قوية في السوق المصري، ومن أشهر هذه السيارات تويوتا كورولا موديل 2023 ، و رينو ميجان موديل 2023.